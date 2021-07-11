嘉義縣議員詹琬蓁日前在議會表示，各衛生所人力忙於疫苗接種，工作量大，建議除偏鄉外，衛生所應停賣實名制口罩，減輕人力負擔，今11日縣府衛生局宣布，除大埔、阿里山仍維持口罩販售與疫苗預約並行外，其餘16鄉鎮市衛生所13日起停止口罩實名制販售服務，改提供民眾疫苗預約協助。

詹琬蓁說，衛生所全力投入疫苗接種，早就忙得人仰馬翻，卻還要撥出人力賣實名制口罩，但事實上市面口罩貨源十分充足，許多價格也比實名制低，建議除偏遠山區外，衛生所應停賣口罩，當下獲縣長翁章梁正面回應。

衛生局表示，全縣16鄉鎮市衛生所13日起停止口罩實名制販售服務，但考量阿里山鄉幅員遼闊僅1家社區藥局，大埔鄉無社區藥局，口罩販售通路有限維持販售，待中央流行疫情指揮中心解除後停售。

衛生局說，2020年2月16日起各衛生所配合國家口罩實名制販售，1年5個月售出200多萬片口罩，銷售金額達千萬，服務近33萬人次，因應疫苗預約制上路，接下來各衛生所原販售口罩時段下午2至4點，將轉場提供疫苗預約協助，民眾如有需求可逕洽當地衛生所。