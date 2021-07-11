台灣疫苗量不足，年輕人想接種更是遙遙無期，立委費鴻泰指出，今年要出國留學的年輕人，因為在出國前打不到疫苗而恐慌，尤其很多留學生將在8月份出國，家長們也非常憂心此問題，每天都接到有留學生、家長陳情。

費鴻泰說，自己多次和教育部溝通，也數次公開呼籲甚至懇求行政院衛福部「正視」留學生施打疫苗的問題。但是，至今都等不到正式回應。

費鴻泰表示，行政院衛福部盡快清楚公佈留學生疫苗施打政策，從7月份開始有沒有疫苗施打機會？讓今年要出國的留學生們，知道如何規劃自己出國的時間表。

費鴻泰透露，最近線上陳情案和電話陳情案，從6月份起，每日都有留學生或家長來陳情，拜託政府盡快開放留學生可施打疫苗。尤其8、 9月是自費、公費出國留學生的主要時段，很多要出國的陳情人表示：「近期要出國留學，卻苦等疫苗施打機會，一天又一天很茫然，出國唸書年輕人的未來在哪裡？政府有聽到我們的聲音嗎？」

費鴻泰表示，疫苗施打情況，現在真是一劑難求，媒體報導總統府後勤人員、部分公家機關人員等都已打疫苗。但是，今年即將出國的留學生們仍然無法列冊施打；留學生苦苦爭取的機會，眼看就要因為沒有施打疫苗而被迫放棄出國或到國外施打疫苗，這樣情況叫留學生及家長們怎麼不心痛。