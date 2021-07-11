桃園一名19歲妙齡女，106年8月與兩名網友相約深夜出門遊玩，未料隔天回家後，整個人宛如中邪，手舞足蹈語無倫次走入廁所小便，母親見狀況不對一路尾隨，竟發現女兒位脫褲就尿尿，以為女兒中邪，還和丈夫找來法師作法，但法師也以為鬼魅妖術太高無法壓制，事後家人帶她到醫院檢查，才發現竟是吸毒過量，查出女兒被2名男友人餵毒後，遭其中一人性侵，涉案男子遭判3年2個月。

根據判決書記載，26歲林姓男子在106年8月14日凌晨4時，至同日上午11時59分許，與A女及陳姓友人在桃園某汽車旅館」開趴，林男當場拿毒咖啡包給A女服用，結果A女當場出現言語混亂、吼叫等異常舉止後，林男趁機性侵，還將A女抱入浴缸清洗身體。

隔天中午A女騎乘機車返回母親開設店面停車時，根本沒立好機車腳架就放手任讓機車倒地，然後手舞足蹈語無倫次走向廁所，沒脫下褲子直接在馬桶上尿尿，母親見狀嚇呆，立刻打電話向丈夫泣訴女兒中邪，父親立刻帶著一位佛教朋友過去，結果對方處理2小時覺得不對，才就趕快送到804醫院，當時A女還一直重複說她靈魂出竅。

A女經送醫採尿及抽血送驗結果，竟然呈現亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮（N-Ethylpentylone）、硝甲西泮（Nimetazepam）、硝西泮（Nitrazepam）陽性反應，這時女方父母才知道女兒有吸毒，經追查後竟然是林男與陳男所為。

涉及性侵的林男辯稱，在汽車旅館時，是女方過來陪他聊天，約1小時後就很正常的發生性行為。但是當時也在房內的陳男則說，A女服用毒咖啡包後意識怪怪的，意識狀況不是很清楚，一直鬼吼鬼叫，情緒比較興奮，開始亂講話，精神不太正常，而且疑神疑鬼，眼睛看天花板，手亂比。

法官認為，即使女事主是自願服用問題咖啡包，事後幾天也曾表達示好的訊息，但林男確實趁女A女服用毒品後意識不清的情況下性侵，故判刑乘機性交罪，需服刑3年2個月。