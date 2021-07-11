據上海航運交易所公佈的最新資料，截至7月2日，中國出口集裝箱運價指數報2653.32，較6月25日的2591.41上升了2.4％。某國際貨運代理上海公司負責人郭紹海表示，跟以前比起來，工作量增加了4到5倍，現在更是「人盯人」，艙位訂好以後要盯箱子。從業30多年的他說，從未經歷過這種運價連漲情況。

再看到全球航運諮詢公司Drewry在7月8日最新發佈數據也顯示，分航線、按照40英尺集裝箱計算，上海到荷蘭鹿特丹報價1萬2795美元，較上周增長5％，較去年同期增長596％；到義大利熱那亞報價1萬2626美元，較上周增長7％，較去年同期增長514％；到美國洛杉磯報價9631美元，較上周增長5％，較去年同期增長229％。

另外值得注意的是，大陸A股集裝箱巨頭中遠海控在高景氣週期下大賺特賺，上半年公司實現扣除非經常性損益的淨利潤，為370.21億元（人民幣，下同），年增幅高達40.97倍，換算等於1天賺2億元。