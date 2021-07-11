新北市平溪區天燈垃圾量龐大，十分國小師生將龐大的天燈垃圾重複再利用，製作成天燈再生紙，並寫上祝福小語給托老中心長者。（教育局提供）

新北市平溪區每年都會舉行「天燈節」祈福活動，吸引數萬人參與，不過每年產生的天燈垃圾量龐大，對自然環境造成嚴重影響，為了解決撿不完的垃圾，十分國小師生開始發想，將龐大的天燈垃圾重複再利用，製作成天燈再生紙，並寫上祝福小語給托老中心長者，除了傳遞天燈祈福意念，也盼將環保觀念延續。

教育局指出，十分國小位在天燈的故鄉，學校發現天燈垃圾量驚人，不僅垃圾撿不完，餘燼也容易造成火燒山的危險，對自然生態及動物棲地造成嚴重破壞，因此老師們開始帶著學生思考天燈垃圾的處理及再利用。

十分國小校長利一奇表示，天燈節雖然帶動當地觀光潮、商機，但也應考量環保觀念，這是值得學生思考學習的課題；天燈骨架可以讓廠商回收，但天燈紙卻成為一般垃圾，師生絞盡腦力，終於想道可以利用循環再利用的概念，仿效蔡倫造紙，將天燈紙製成再生紙。

師生們帶著學生將天燈紙撕碎浸泡水、打成紙漿、倒入手紗網固型、紙漿濾出並曬乾，完成再生紙，接著在紙上寫上溫馨句子、畫上喜愛的圖案，製成「關懷書籤小卡」，贈送給十分公共托老中心的長者，盼獻上學生的關懷，並讓天燈祈福的意念永續傳遞。另外，師生也試著將天燈再生紙加上竹碳粒，利用竹炭吸濕的特性，放置在地面上解決潮濕問題。

十分國小5年級學生林美珠說，托老中心的阿公阿嬤們都很高興我們來送卡片，臉上的笑容不曾停過，非常有意義的活動。教育局長張明文表示，這次活動對學生而言，有許多反饋和感動，教育局將持續響應聯合國永續發展目標(SDGs)，結合12年國教推廣永續循環再利用的概念，將時事、生活與在地資源融入課程，透過環境教育行動，培育學生成為永續循環校園的小小種子、國際綠色公民。