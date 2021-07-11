This called strike 3 on Shohei Ohtani is beyond atrocious.



Just awful. pic.twitter.com/nvE7n8gCTi — Dillard Barnhart (@BarnHasSpoken) July 11 2021

天使隊與水手隊3連戰第2戰，大谷翔平3打數無安打，吞下2次三振，唯一1次上壘是靠著保送踏上一壘壘包但盜壘失敗，天使也以0比2遭到完封，系列賽前2戰都吞下敗仗。

大谷翔平此役繼續擔任指定打擊打第2棒，首打席獲得四壞球保送上壘，上壘後他嘗試攻佔得點圈，但盜壘失敗。第2打席敲出左外野飛球出局，第3打席則是一顆外角球被主審判定好球、遭三振出局。

最後三振掉大谷翔平的這顆球在九宮格顯示中在好球帶30公分以外，看到主審舉起手後拉弓的瞬間，大谷翔平傻眼並苦笑，只能無奈地對著主審搖搖手，這球也在網路上引發熱議，還有人痛批「裁判的判決真是糟糕」。

最終大谷翔平整場打擊都沒發揮，天使打線也遭到封鎖，全場僅敲出3支零星安打、吞下10次三振，慘遭水手完封。水手先發投手弗列克森（Chris Flexen）主投7局飆出6次三振，僅被敲3安、無失分，奪下本季第8勝。