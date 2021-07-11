「富基魚市」以新鮮魚貨聞名，各式漁港直送的海鮮應有盡有，有石斑、九孔、紅蟳、龍蝦、鳳螺等，民眾到此可直接選購物美價廉的海鮮。近期民眾為配合中央防疫措施減少外出消費，網路訂購成為防疫新生活的消費模式，富基海鮮宅配到家服務也因防疫新生活而生，未來如疫情解封也將持續推出，讓民眾不出門也可以品嘗到各式生猛海鮮，竭誠歡迎喜歡海鮮的朋友一起共襄盛舉。

盛產新鮮海產的富基漁港，是全台灣的極北漁港且鄰近台北市區，因而成為北海岸著名的觀光漁港，也是萬里蟹的重要產地。

漁船當天近海捕獲之各式尚青海產，以往均就近在富基魚市現場提供遊客採買，惟近期因為疫情，民眾防疫減少外出，為能持續將味美的海鮮大餐提供給饕客們，魚市的水攤及餐廳加強宅配服務，以活體急速降溫及低溫宅配模式，推出最新三種超值防疫宅配懶人包。

除了懶人包，魚市亦有客製化服務，各式海鮮食材任君挑選，可依自身需求客製化；如不願傷腦筋選擇，魚市餐廳也貼心推出了各式海鮮組合及拼盤，方便民眾透過網路挑選，減少接觸風險，讓喜愛海鮮的饕客們，不必出門也可品嘗到美味的新鮮魚貨，歡迎欲訂購的民眾逕至臉書搜尋「富基漁港 魚產品銷售中心」查詢。

漁業處強調，因應防疫新生活型態，富基魚市除加強推出各式宅配懶人包，內部環境也將持續消毒，攤商持續遵守配戴口罩、實聯制、社交距離等防疫措施，餐廳部分則持續封閉內用區及鼓勵外帶，以維護民眾健康及衛生安全。歡迎大家於防疫關鍵時刻持續響應網上選購，宅在家，動動手指也能輕鬆品嘗富基的美味海鮮。