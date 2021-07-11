20年時間逆襲打造百億身家，大陸戲劇「雞毛飛上天」原型人物，中國新光控股集團董事長周曉光一度被稱為「最勵志的浙江女首富」，卻在短短幾年的時間迅速衰敗，負債一度高達357億元（人民幣，下同）。最新消息更爆出周曉光旗下多間別墅遭拍賣，引起外界較大關注，每個項目圍觀人數都有數千人，但報名人數均為0。

據《中國基金報》報導，這4套豪宅均為周曉光與丈夫虞雲新所有，建築面積均為606平方公尺，建於2008年，房屋總層數4層。至於為何旗下房子遭拍賣？原因很簡單，欠債太多。據統計，新光集團的總債務一度高達357億元，截至目前，新光控股集團非經營性佔用上市公司資金合計15.48億元、違規擔保餘額合計27.03億元。

周曉光在上世紀80年代從17歲白手起家，實現從義烏小攤商到億萬富翁的創業傳奇，身家一度高達300億元，成為大陸社會勵志典型，曾被喻為「最勵志的浙江女首富」，就連陸劇《雞毛飛上天》也是以她為原型拍攝。

而如今執掌的ST新光作為曾經市值300億元的上市公司，今年初一度跌到快退市，好在周曉光外甥借錢出手增持公司股票，隨後今年以來大漲400％，但股價自2018年初至今跌超過70％，最新市值為72億元。