新北市長侯友宜的1名隨扈遭爆料已有交往對象，還劈腿另1名女記者，他昨（10）日在個人臉書上發文道歉，指出半年來同時交往2名女性，「我是一個糟糕、幼稚且不負責任的人，我的錯誤行為不配得到原諒」、「都是我咎由自取，是我不懂得珍惜」，而疑似女方的友人留言嗆他「藉著侯友宜隨扈職位，包裝正直形象、欺騙感情」，罵他是君子，不配當人民保母。

據瞭解該名員警，調任侯友宜隨扈後，同時與2名女性交往，並傳出主動接近的其中1名對象是位年輕女記者，遭到爆料腳踏２條船；事件曝光後，他在個人臉書上發文表示，他因為不成熟、未思熟慮的想法，造成錯誤、不道德的「劈腿行為」，主動接近、透過各種謊言同時交往2位女性半年以上造成傷害，「都是我咎由自取，是我不懂得珍惜，我是一個糟糕、幼稚且不負責任的人，我的錯誤行為不配得到原諒」，他說要以這則臉書貼文向被他傷害的人致上12萬分歉意。

新北市長侯友宜1名隨扈遭爆料疑似同時有正牌女友還劈腿1名女記者，他昨（10）日在個人臉書上發文道歉。（翻攝自臉書）

而1名疑似遭劈腿的女子友人則在貼文處留言說，「原本還以為你是可靠的人，沒想到你藉著侯友宜隨扈職位，包裝自己正直形象，欺騙別人的感情，根本就是偽君子，不配當人民保母。真的替我朋友感到不值得，錯信你」；該隨扈的學姊也留言「挫折會帶給你成長，學姊依然祝福你，希望你能一切安好。」

關於這起事件，新北市長侯友宜尚未回應。據TVBS報導，該隨扈從警時間不長，與新北市的媒體關係良好，加上外型陽光、形象正面，又有侯友宜隨扈的光環，異性緣本就不錯，也被視為警界明日之星，陷入劈腿風暴後，該隨扈疑似被迫在個人臉書上道歉洗門風。