有些人不喜歡談論私人的事，尤其感情方面更是低調，星座運勢網站「星座漫畫」分享，水瓶座、摩羯座、處女座談戀愛時非常低調，只有熟識的人會知道他的感情狀態，不熟的人甚至會以為他一直保持單身，根本是用躲狗仔隊的大明星規格在談戀愛。

▍1.水瓶座

水瓶座的性格比較自我，喜歡沉浸在自己的小世界裡，討厭他人介入干擾，就算談戀愛後依然如此，他們很重視自己的隱私，不喜歡私人的事情成為別人茶餘飯後的話題，更受不了有人對他指手畫腳，所以交往後不會高調公開，而會選擇默默的進行，只會讓身邊比較親近的朋友知道自己的感情狀態。

▍2.摩羯座

摩羯座性格沉穩，凡事都經過謹慎的規劃，如果不確定現在的對象是不是會走入婚姻的人，他就會選擇不公開。摩羯座是工作狂，把事業擺第一，他把職場和情場劃分得非常清楚，不會讓私人感情干擾到工作，比起高調曬恩愛，他更喜歡低調的談戀愛，直到確定要跟對方結婚，才會公布交往的對象。

▍3.處女座

處女座事事要求完美，愛情也不例外，他們談戀愛後會很小心呵護這段感情，受不了外人對自己指指點點、出意見，甚至評論他的對象，他們非常享受愛情的甜蜜，愛得很純粹，為了保護這段戀情，他們會非常低調，甚至有時會讓人以為他單身，除非兩人的感情已經穩定到經得起考驗，他才會選擇公開。