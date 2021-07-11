身兼國民黨組發會與高市黨部主委的李哲華在臉書轉貼PO文「聽說海地現在沒有總統好可憐，我想把台灣的總統捐給他們」，遭台灣基進黨質疑「可開玩笑嗎？」李則回批，請台灣基進善盡在野黨角色，別淪為民進黨應聲蟲。

李哲華11日受訪說，貼文轉貼自網友，是想要聽聽大家的想法，絕不是對友邦的嘲笑。尊重民進黨或台灣基進等不同意見的聲音，但是他也想要告訴對方，愛台灣不是嘴巴說說，台灣現在真的不缺水、不缺電、不缺疫苗嗎？

他認為，如果台灣現在真的像綠營歌功頌德般的豐衣足食、風調雨順，「捐出」這麼好的台灣總統協助友邦有何不可？對於轉貼PO文後，臉書慘遭出征，李哲華不以為意說，反正不是網軍就是1450，他也不想隨之起舞。

他感嘆說，現在台灣充斥著大內宣，一有不同聲音，就被群起圍攻，幾乎可說沒有言論自由，綠營口口聲聲不屑共產黨統治的中國大陸，煞有其事的聲援香港的蘋果日報，反觀中天被關台，言論自由被迫害，怎麼都不說？

李哲華說，如果綠營或台灣基進對於友邦總統的死這麼有同理心，就應該想想在台灣因為疫情而死的700多條人命，愛台灣絕不是嘴巴說說，像國民黨12日要送防疫物資給駕駛員工會與岡山秀傳醫院，請問台灣基進做了什麼？