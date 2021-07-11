【回憶殺】近年因新冠肺炎疫情延燒，全球的娛樂圈活動也受影響，藝人沒得錄影、拍戲喊卡等案例層出不窮，曾以電影張艾嘉指導的電影《20 30 40》入圍金馬獎、香港電影金像獎、香港電影金紫荊獎「最佳女配角獎」的香港女星楊淇，日前則被直擊她轉行當大學警衛，楊淇也大方認了這件事，不過楊淇仍心繫表演舞台，她已在日前開始排練舞台劇，預計將在9月登台演出。

36歲楊淇（本名楊美鈴）出身於廣告界，擁有特殊氣質和性感吸引力的她，一露面就讓外界留下深刻印象，楊淇之後轉戰電影，當年只有18歲的她，在電影處女座《魂魄不齊》中，詮釋動容的父女親情，也讓楊淇知名度大開，並以此片入圍香港電影金像獎最佳新人獎。

楊淇外型俏麗、演技精湛，也讓她一出道就事業運大開。（圖／本報系資料照片）

事業運大開的楊淇，在2004年獲得恩師張艾嘉賞識，演出電影《20 30 40》，楊淇飾演充滿活力的「依童」，19歲的她演起來格外自然、出色，楊淇也以此獲金馬獎、金像獎、金紫荊獎提名「最佳女配角」，楊淇接著也以電影《盛夏光年》在台灣打開知名度。

楊淇有一張娃娃臉和招牌短劉海，看不出她已36歲了。（圖／取材自楊淇Instagram）

楊淇除了電影外，她也參與電視劇、舞台劇的演出，楊淇總頂著俏麗短劉海和一張娃娃臉，讓外界看不出她已36歲了，不過這一年卻鮮少看到楊淇的演出，彷如人間蒸發的她，日前則被媒體直擊，楊淇穿著制服現身大學校園當保全，對此，楊淇也大方向港媒分享此事，楊淇表示，自己一直以來都有做兼職工作，像是服務生、廚房助手、花店員工等等，但疫情爆發後就無法上班，楊淇覺得待在家沒安全感，因此應徵保全工作來做，楊淇表示，擔任近一年的保全工作中，對她的表演工作相當有幫助，也豐富自己的人生。

不過楊淇仍希望在表演舞台上發光發熱，心繫表演舞台的她，已接下舞台劇《久天長地》的演出，楊淇已在上月底辭掉保全工作，現在她專心排練、準備舞台劇，預計將在9月登台演出。