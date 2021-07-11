中央流行疫情指揮中心宣布有條件開放餐廳內用，本順應中央指引的縣市在民意壓力下也紛紛「逆時中」，對此，民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇痛批衛福部長陳時中，是微解封還是危解封，從今日起陳時中要成微指揮官？疫苗依然短缺才是不能解封的最大原因。

陳思宇昨（10日）在臉書發文表示，缺疫苗的同時，指揮中心卻將防疫重責下放地方，看似給予權利，實則是要地方涉險扛責，減少指揮中心抗疫不力的責難，她擔憂「微解封」會不會變成「危解封」，指揮中心難道要開始進入「微指揮時代」，陳時中要變成「微指揮官」？

陳思宇直言，這個政策實在有太多互相矛盾，請問公佈這個決策前，指揮中心到底和那些專家學者討論過，還是有和業者溝通做法？陳更質問陳時中，有沒有會議記錄，如同3+11造成的問題，陳時中已經說了很多次會負責，給民眾的感受至今不只沒有微負責，是根本沒負責！

在下「微解封」重大決策之前，陳思宇稱，據個人理解，指揮中心並未與縣市首長商議過，大家都怕急就章的 微解封會變成危解封；看似放權給地方的權利，卻掩蓋了指揮中心該負責的義務。

陳思宇指出，至今看起來六都全部逆時中，大部份政策幾乎都維持原來三級警戒標準；甚至綠營首長也帶頭反對在三級警戒下鬆綁防疫政策，本來順時中的台南市長黃偉哲也改口餐廳內用逆時中，還有高雄市長陳其邁還有特別表示，拜託大家不要開始移動跨區旅行。三級警戒兩個月，疫苗依然短缺，這才是不能解封的最大原因。

針對指揮中心輕率地把解封的權力下放給各縣市首長，陳思宇批評，很明顯的是想擺脫防疫不力的焦點，若各縣市隨後發生疫情，指揮中心難道就可甩脫責任？防疫如作戰，明明這場硬仗才剛剛開打，指揮官就讓地方扛「微解封」的危機，顯示指揮中心只有微作用。