梨山風景區楓之谷1956秘密花園7月13日起有條件開放。（參山處提供／王文吉台中傳真）

梨山水果街7月13日起有條件開放營業 ，採買須全程配戴口罩不能試吃。（參山處提供／王文吉台中傳真）

谷關溫泉公園泡腳池較難維持適當社交距離，仍持續封閉至7月26日。（參山處提供／王文吉台中傳真）

因應中央流行疫情指揮中心公告「三級延長、適度鬆綁」指引，參山國家風景區管理處自7月13日起有條件鬆綁捎來步道、希利克步道等17處轄區內非封閉型戶外景點，而谷關等7處遊客中心容留人數限40％，至於谷關溫泉公園泡腳池因較難維持適當社交距離，仍持續關閉。

參山國家風景區管理處宣布自7月13日起鬆綁捎來步道、希利克步道等17處轄區內非封閉型戶外景點，並加強監控人流聚集狀況，機動進行分流與管制；谷關溫泉公園泡腳池因較難維持適當社交距離，仍持續關閉至7月26日。

同時針對轄內谷關、梨山、獅山、南庄、八卦山脈生態、松柏嶺、梨山文物陳列館等7處遊客中心，以承載人數40％為容留量，採取單一出入口，嚴格執行實聯制、戴口罩、量測體溫等防疫措施。

參山處代理處長曹忠猷表示，遊客中心正加強清消工作，7月13日重新開放之後落實防疫措施，提供遊客安全的服務環境。

參山處也提醒，梨山賓館、就是愛荔枝樂園、歇心茶樓等委外經營據點雖有條件開放，但台中市、彰化縣、新竹縣目前已公告餐廳禁止內用，仍請遊客遵循各縣市政府之防疫規定。另外，梨山水果街剛好是水蜜桃季，也不能有遊客試吃、聚集等情形。

參山處呼籲民眾於三級延長期間，減少不必要之外出，將匯集中彰與竹竹苗觀光圈業者人氣商品，透過參山粉專舉辦4場「食旅參山輕鬆購－嚴選好物直播活動」。

第1場直播活動準時於7月12日中午12時開賣，邀請霧峰區農會、大安區農會與東勢軟埤坑休閒產業協會推出當季限定農特產，霧峰在地嚴選哈密瓜、飛天豬豪華組合、東勢高接梨禮盒屆時可享超特惠直播期間限定優惠價。