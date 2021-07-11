疫苗登記意願平台已啟用多日，行政院政委唐鳳今出席中央流行疫情指揮中心表示，疫苗登記已全國性啟用，並於7月12日下午17時收單，第9、10類人最快可於7月16日接種，唐鳳也提醒，若勾選AZ疫苗可加速施打。

國內下周將開放50歲以上以，及18歲以上的第9類對象接種疫苗，唐鳳指出，凡是在7月12日下午17時前進行線上登記的民眾，將於7月13日至15日收到預約簡訊，最快16日可至指定地點接種，優先開放疫苗品牌為AZ。

疫苗接種平台將於7月12日收單，提醒民眾將施打品牌改為AZ，能加速施打。（圖／指揮中心提供）

唐鳳說，由於我國目前取得的AZ疫苗數量足夠，因此首先開放於公費疫苗預約平台上登記接種AZ疫苗，讓民眾進行施打，若先前上網登記的民眾所選疫苗為莫德納，可能得等到4周後才能進行接種，建議近期有接種需求的民眾可再上網更改預約品牌為AZ，以便快速接種疫苗。

唐鳳進一步表示，疫苗接種資格只有50歲以上以及18以上的第9類人員，並沒有年齡上限，目前已有超過一百歲的民眾前來預約，歡迎民眾踴躍登記，至於先前預約其他品牌的民眾，接種資格也會予以保留，只是要等至少4周後才可能開始接種。

由於目前國內各地方政府已有各自的疫苗登記預約系統，唐鳳建議，16日之前民眾就是依照各地方的預約系統，但16日之後就是依照中央訂出的預約系統為主。

另外，也有慢性病的民眾指出，身為慢性病患，卻無法上網登記預約接種，陳時中回應，這是因為指揮中心先前訂出的第9類人員，規定的高風險疾病者，是從去年1月1日起至今年5月31日止的健保就醫紀錄，若這一年多來沒有就診，就會被認定病情穩定，當然疫苗大家都有需要，但現在大家還是相忍為疫情，盡量讓更多人能打。

至於，外傳有關永齡基金會、台積電採購BNT疫苗進度一事，陳時中說，一切程序都在進行中，現階段就是靜待好結果，外界若有太多的揣測都無助於簽約進行。