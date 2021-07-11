台南市10、11日展開大規模施打新冠肺炎疫苗，成大醫院兩天一口氣接種1萬人，條件不限設籍台南市，有民眾跨縣市報名搶打，10日門診大樓一度出現排隊人潮，在現場疏導下，兩天下來仍順利完成萬人施打。
台南市利用兩天假日推動上萬人疫苗開打，台南市衛生局在各行政區設大型接種站，台南市65歲以上民眾加入「台南打疫苗」line群組，預約報名就可跨區施打疫苗，報名人數相當踴躍，各接種站都出現人潮。
有別於台南市政府登記系統，成大醫院自行在院方官網系統開放登記報，預計10、11日兩天開放1萬人施打，同樣湧入大批民眾報名。
成大醫院已有多場戶外施打疫苗經驗，首次舉辦萬人開打疫苗，院方事先規畫動線，出動14位醫師做健康評估與16位護理師注射疫苗，並有工作人員與志工協助引導，清消人員頻繁消毒等候區、接種區桌椅及民眾接觸區域，門診大樓外10日仍出現等候人潮，院方在大樓外搭棚提供遮陽，經過現場疏導，人潮才緩解。
成大醫院的疫苗可供跨縣市對象施打，有設籍外縣市但居住在台南市的民眾也上網登記，完成施打，上萬人的疫苗量第2天預約到僅剩零星名額，報到率高。
有首日排隊施打的民眾在官網下發排隊照片留言，指出排隊動線亂，讓長輩排到院外曝曬。也有民眾覺得比其他的大型接種站的動線好多了，進入院內後感覺流程很順利，30分鐘內完成施打。
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