幼兒園從5月中旬停課至今，各個有幼兒的家庭莫不人仰馬翻！為了幫助幼兒家庭安心過暑假，信誼基金會特別推出線上親子學堂，周一到周五為2到7歲幼兒安排「一日學習計畫」，每日推出故事、兒歌、遊戲等，詳見信誼線上親子學堂https：／／bit.ly／3hKYzDk。

另居家學習期間，許多家長很頭痛：如何為幼兒園孩子安排日常生活作息？信誼基金會免費送書3000本《您的孩子在幼兒園學些什麼？》，由信誼基金會董事長張杏如特別邀請專家學者包括鄭同僚、林佩蓉、王宗騰、林玫君、盧明、陳娟娟等，以及資深幼兒園園長林意紅、鄭惠文等分享觀點，幫助家長認識幼兒園的教學，家長們更可以參考幼兒園的作息，運用在居家環境中。特刊索取網址https：／／bit.ly／3xqU9s3。

台北教育大學幼兒與家庭教育學系系主任盧明在特刊中也提醒家長，不要小看「日常生活」，每天的日常生活經驗，都是幼兒學習知識、技能和態度的機會。

盧明舉例，對幼兒來說最重要的午餐和點心時間，就是飲食教育最好的時機。首先，團體共享餐食，用餐前的等待、過程中同學互動，以及吃到多樣食物、品嘗食物味道，都是學習的一環。用餐具好好吃東西，用餐時間內吃完，也能累積孩子獨立能力的自信和成就感的來源。

此外孩子們也自然而然因為用餐而和環境中人、事、物產生了連結，對烹調餐點的人心存感謝；或是了解食物來源和生態關係，進而愛惜食物。

盧明說，用餐過後的收拾，午睡前的準備、午睡後的整理，都是潛移默化培養孩子學習自己負起責任收拾與整理，養成處理個人事務的好習慣。