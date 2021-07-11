外師Amy與中師Rebecca兩人活潑生動的搭配教學，讓「宅在家」家長與同學一起學做番茄肉醬義大利麵。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

外師Amy與中師Rebecca兩人活潑生動的搭配教學，讓「宅在家」家長與同學一起學做番茄肉醬義大利麵。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

南興國中的Kaye老師精心製作How to Tie-Dye T-shirts課程。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

南興國中的Kaye老師精心製作How to Tie-Dye T-shirts課程。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

南興國中的Kaye老師精心製作How to Tie-Dye T-shirts課程。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為讓孩子暑假期間也能快樂學英語，嘉義市政府教育處召集所有外師，精心製作11套英語遠距學習課程，生活化課程，讓學童透過地方電視台頻道輪播，防疫宅在家就能反覆學習道地英語，在疫情時代，營造不一樣的英語學習體驗。

市府教育處長林立生表示，7月6日教育處先行公布英語有聲電子書的訊息，包括互動式繪本、童書為主題的拼圖及小遊戲等，就是要讓孩子們的暑假學習更多元、有趣，今天更端出有如滿漢全席的英文教學影片，11堂課程就像11道菜，從7月12日至7月23日，兩周持續輪播，千萬別錯過。

12日起在地方電視台世新103台播出的課程，包括嘉義國中、南興國中的Kaye老師精心製作How to Tie-Dye T-shirts課程，不僅一步一步帶領大家手作紮染衣服，更用有趣的動畫介紹英文單字與句子，學習文化之餘，也懂得英文。

大同、僑平、垂楊國小透過外師Amy與中師Rebecca兩人活潑生動的搭配教學，讓「宅在家」家長與同學一起學做番茄肉醬義大利麵Lets cook Spaghetti Bolognes，從食材介紹到烹煮，邊做料理邊學英文，十分生活化。

林立生說，去年11月嘉義市公布國際教育2.0後，英語教學創新前瞻腳步從不停歇，今天發表的《嘉市外師秀教學．11套課程超精彩》不僅是各校外師電視發表處女秀，更是孩子與家長們的英語學習點播單，每項課程對應適合學習的年級，給家長、孩子們自由選擇。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市是幸福城市，當我們一邊努力關注市民的健康同時，一方面也看到孩子暑假的英語學習，不因疫情而被阻擋，尤其外師的精采教學，透過電視輪播，讓孩子精熟學習英語，不僅學習不中斷，更維持了最大程度的暑期英語學習正常化，真正做到讓孩子「快樂放暑假、快樂學英語」。