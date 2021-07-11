寶島網球女將謝淑薇在台北時間11日凌晨，和比利時選手梅騰絲（Elise Mertens）在溫布頓網球錦標賽女雙決賽打出精彩的逆轉勝，整場比賽利用經驗及技術在網前頻頻發動攻勢，也打出許多好球，賽後梅騰絲大讚搭擋是「魔術師」。

以「妖精之切」、「飄零步伐」讓不少對手吃足苦頭的謝淑薇，曾被《紐約郵報》譽為「網壇魔術師」，這場溫布頓女雙決賽，謝淑薇再度發揮她的「魔法」，多次靈活反應在網前截擊，更透過這樣的美技化解對手冠軍點，硬是將比賽延長到第三盤，最後和梅騰絲持續靠著不放棄的精神，拿下兩人合作的第一座冠軍。

賽後梅騰絲說：「淑薇有些截擊我真的做不到，她是魔術師。」

謝淑薇也稱讚對手表現精湛，表示：「決賽總不會讓你打得很輕鬆，我們的對手真的拚得很兇，我們都知道這是整站賽事最後一場比賽了，除非最後一分結束，大家都會持續奮戰。」

梅騰絲女雙世界排名即將直升第1，她曾和白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）於2019年美國網球公開賽、2021年澳洲網球公開賽女雙奪冠，謝淑薇則與中國大陸彭帥拿下2013溫布頓、2014法網女雙冠軍，與捷克史崔可娃（Barbora Strycova）於2019年溫網掄元。