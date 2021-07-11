網友「警專姐」整理出民進黨疫情以來爭議言行，並上傳到Dcard，但文章卻遭檢舉下架，連發文帳號都遭停權。對此，資深媒體人趙少康指出，該文章提到6位可受公評的公眾人物，因此相關說法只證明，「蔡政府再度將髒手伸入社群媒體」。

Dcard網友「警專姐」整理蔡政府防疫期間的爭議事件並上網公開，沒幾天，文章竟被Dcard論壇強制下架 ，甚至連發文的帳號都被停權，趙少康今（11）日在臉書提到，面對網友群起反彈，論壇管理單位僅回覆「當事人覺得妨礙名譽，故審議後刪除。」

趙少康指出，這篇文章提到的當事人就是總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、基隆市長林右昌、民進黨發言人顏若芳、衛福部次長石崇良，都是可受公評的公眾人物，相關說法只證明蔡政府再度將髒手伸入社群媒體。

警專姐證實文章與帳號都遭Dcard刪除。(圖／翻攝自臉書)

趙少康表示，蔡政府透過各種標案與預算養網軍已經不是秘密，長期在網路論壇PTT帶風向打擊異己，甚至多次被抓包發文自導自演，現在更是完全不演了，直接將政治髒手伸入Dcard，施壓管理員刪除特定文章及帳號，消滅反對聲量，粗暴進行言論審查。

不只如此，趙少康說，蔡政府只要施政不力遭民意反彈，第一時間定是下令查假訊息，接著就會有人被警方「查水表」或開罰，在社會營造箝制言論的恐怖氣氛，就是要徹底杜絕反對聲音，可笑的是，最會散布假消息的不是別人，就是民進黨自己，透過中央廚房產製哏圖，斷章取義或提供錯誤資訊讓側翼大量轉發，誤導民眾視聽。

此次「警專姐」事件引發網友熱烈討論，趙少康直言，「噁心的大人」完整示範了如何利用權力，打壓年輕人或學生的自由思考，如果說在台灣爭取言論自由進程中，民進黨曾經有過貢獻，那如今的「民主進步黨」，正在快速摧毀前人的努力與民主最重要的開放多元，把台灣帶往回頭路走。