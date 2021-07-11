中央流行疫情指揮中心日前宣布延長三級警戒，但也宣布各部會鬆綁項目，但其中開放餐飲業內用，全台只有澎湖宣布跟進。指揮官陳時中表示，大家都很謹慎，我們尊重。

陳時中表示，不管是防疫期間或是非防疫期間，都會有中央的標準，有標準後地方去訂定符合地方需要執行面的措施，這次三級延長警戒適度鬆綁，我們對於內用有相關規定，基本上我們是在一定的條件與應變能力下可以內用，地方政府也可以因時因地去定相關規定。

但陳時中說，現在看起來，「等於大部分，應該說全部，除了澎湖之外都不能內用」，他認為大家都是很謹慎。根據地方判斷以及相關團體救經濟、防疫面強度與管制的謹慎做出審慎的判斷，我們都尊重。

陳時中強調，整體來說，現在是用一個框架的全國一致，細節地方來處理，這是中央政府和地方政府的架構，所有的事情都要用負責態度來處理。

國民黨主席江啟臣認為，中央訂出指引給地方政府，根本是把防疫甩鍋地方，對此，陳時中表示，無論地方和中央，要共同負責，對自己做的決定大家都要有負責任的態度，沒有所謂甩鍋的問題。