王淨在片中演出跟她自己個性比較接近的角色。（傳影互動提供）

《月老》主創透過視訊和參與富川影展開幕首映的觀眾互動。（傳影互動提供）

韓國影迷為《月老》畫可愛的漫畫。（傳影互動提供）

韓國受到新冠肺炎變種病株的影響，疫情再度升溫，卻抵擋不了《月老》在韓國富川國際奇幻影展的熱度，由於富川影展防疫規定比梅花座更嚴格（每一人中間空3個座位），導致10日晚上的開幕片《月老》首映一票難求！沒有親臨現場的導演九把刀和演員柯震東、宋芸樺、王淨，都懷著開心又忐忑的心情跟觀眾用視訊交流，由富川影展策展人金英德主持這場開幕片《月老》映後座談，也提到現場觀眾不能與導演和演員面對面交流感到非常遺憾。

由於韓國對於月老這個神職並不熟悉，《月老》片方決定用《有些事一萬年也不會變》作為韓國片名，片中主題與輪迴有關，觀眾對於導演與三位主角下輩子要投胎轉世成為什麼很有興趣，九把刀與柯震東不約而同都希望下輩子還是成為人，九把刀希望下輩子還是可以當人，因為當人很快樂，而柯震東則表示，可以當一個有不同情緒的人是一件蠻有趣的事情。反而兩位女主角都想要變成狗狗，宋芸樺希望自己可以成為其他三個人的狗狗，因為當他們家的小狗應該都很幸福；王淨則覺得每次工作很累，回家看到狗狗躺在那邊什麼都不用做就很爽，還笑說：「可以吃飽很胖也不用在意！很開心！」

《月老》中每個角色都讓觀眾驚豔，許多觀眾都覺得柯震東在電影一開始的淘氣感很可愛，但是後面卻有很大的轉變和情緒的起伏，演技絕對達到另外一個境界！而王淨因為《返校》在韓國打開知名度，但也擔心會被定型，沒想到被九把刀導演看到她不同的面向，幸運地演出一個跟她自己個性比較接近的角色。而宋芸樺則提到自己在演出的角色裡面有一場最有挑戰，她必須要在語言、表情還有肢體動作上都是分開的表現，也花了很多時間準備，但是拍攝起來非常過癮。

除了在放映片尾結束時獲得觀眾熱烈掌聲，不論媒體或是影迷也都給予相當高的評價，包括「這部充滿療癒的電影讓觀眾非常開心！所有的角色都非常獨特、充滿活力，每個人背後都有不同的故事！」甚至還有觀眾說：「千萬不要在富川影展看《月老》，因為你絕對會想要一看再看，但是電影還沒上映會讓你感到很阿雜，就像我現在一樣！」更多電影詳情與訊息請洽《月老》官方粉絲頁。