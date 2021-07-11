行政院長蘇貞昌11日視察桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程，期許第三航廈讓台灣在國際間更有競爭力。（行政院提供）

行政院長蘇貞昌11日視察桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程，期許第三航廈讓台灣在國際間更有競爭力。（行政院提供）

行政院長蘇貞昌11日視察桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程，對於航廈的規劃與配置，蘇揆要求寧可做得大一點、寬一點、早一點，不要做好了才發現不夠或不足，並期許第三航廈讓台灣在國際間更有競爭力。

蘇貞昌聽取桃機公司董事長林國顯及交通部長王國材的簡報後，在致詞時表示，桃園國際機場第三航廈、第三航站區及第三跑道是全國最大的工程，單是航廈就是台北101大樓建築體的1.6倍，總經費高達新台幣1300多億，行政院更是要錢給錢，增加200多億預算；要人給人，放寬移工名額，他希望各單位繼續努力，務必如期如質完工、且超前做得更好。

蘇貞昌指出，桃園機場是國家大門，非常重要，即使在疫情期間，貨運量仍排名全球第四，為因應未來將有更多觀光客、貨運量，桃園機場必須要有更大的航站及航廈、更多跑道等前瞻部署，他希望這項工程能做得更快、更好，讓國門未來能迎接更多觀光客、貨運能隨著經濟發展更進展，也能讓國人更方便旅遊，台灣才會更有競爭力。

針對中央疫情指揮中心宣布適度「微解封」，並授權各級政府決定，但全臺縣市都禁止餐廳內用，被指「逆時中」，這對政府決策公信力是否會有負面影響，或是各地各自為政會造成混亂？蘇貞昌說，我們大家一起防疫，做出好成績，現在漸漸穩定，所以指揮中心根據各方評估，三級警戒繼續延長，但是適度鬆綁。怎麼樣鬆綁，我們依各地的情形，授權地方可以來斟酌。這個就像放颱風假一樣，每個地方有不一樣的情況，各地方就不同的地區，不同的時段，中央指揮中心都有授權。我們也看到，中央指揮中心訂出各種規範，地方嚴守。而各個行業，甚至地方要求更加強，就三級警戒的範圍內，來做更到位，我們都覺得很好。