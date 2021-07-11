華航貨運站應採檢2614人 指揮中心：仍有7人待採 14:452021/07/11 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 羅一鈞表示，華航貨運站應採檢2614人，目前2607人已完成採檢，其中採檢出1人(案15269)為陽性，目前待採檢的7人正由桃園市衛生局聯繫通知中。（圖／示意圖，達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園機場華儲大樓日前傳出有員工確診，為避免疫情進一步向外擴大，桃市府已匡列全棟大樓的員工進行快篩，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，指揮中心與桃園衛生局有針對該案採檢名單來統計，應採檢2614人，目前2607人已完成採檢，其中採檢出1人(案15269)為陽性，目前待採檢的7人正由桃園市衛生局聯繫通知中。 北市行政區4至10日確診人數 萬華區累積30例最多 信義區11例居次 北市7醫院免費PCR篩檢 昨驗1065人1確診 #採檢 #7人 #26 #14 #指揮中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南7旬退休教授到山上採芒果卻失蹤 失聯11天尋獲已死亡 12:292021/07/11 社會 保護長者 雲林爭取社照人員打疫苗 04:102021/07/11 地方新聞 幼兒園8人7可打 挨轟二桃殺三士 04:102021/07/11 地方新聞 日照中心、失智據點鬆綁 周三再議 04:102021/07/11 焦點要聞 中市13條步道微解封 觀光場域有限度開放 10:552021/07/11 生活 培養太空人才 太空中心辦理KIBO機器人程式設計挑戰賽 11:152021/07/11 生活 疫情增6死 首傳確診者院內輕生 04:102021/07/11 焦點要聞 連4天＋0 八卦山天空步道將開放 04:102021/07/11 地方新聞 新竹市65歲以上人口全體接種率近6成 本島排名第1 12:112021/07/11 生活 連4天破1200例 南韓急升4級警戒 04:102021/07/11 焦點要聞 還原設局時間軸 黃珊珊：想看戲的很失望 04:102021/07/11 焦點要聞 生活熱門新聞 全時勞工1萬元生活補貼明起申請 9大Q＆A一次看 - 生活 好市多買滿福堡她嗨喊比麥當勞原版大2倍 照片曝光2萬人笑翻：天才 - 生活 力挺陳時中到底 管碧玲用8字形容3＋11引眾怒臉書遭灌爆 - 生活 B群絕不要這個時間吃 1張表看保健食品最佳服用時段 - 生活 彰化今增1確診 病毒量超高 曾跨3縣市活動 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。