桃園機場華儲大樓日前傳出有員工確診，為避免疫情進一步向外擴大，桃市府已匡列全棟大樓的員工進行快篩，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，指揮中心與桃園衛生局有針對該案採檢名單來統計，應採檢2614人，目前2607人已完成採檢，其中採檢出1人(案15269)為陽性，目前待採檢的7人正由桃園市衛生局聯繫通知中。