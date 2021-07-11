新北市11日新增12人確診，新北市長侯友宜表示，12人中有8人與北市有關，其中一人是台北某地下街工作，受到職場感染，侯友宜也點名台北某醫院院內感染，包括今天1例至今已經造成6人確診，另台北某交通運輸公司加上今天1例也造成8人確診，都已通被北市，雙北聯防。

直播》新北增12例清零仍需努力，侯友宜嗆中央沒guts損公信力。

侯友宜說，今天確診者中，有1人是北農確診著家屬，環南有關的是2例，是攤販在市場賣豬肉後感染給家人。

侯友宜也說，其中與醫療院所機構2人，這段時間陸續在台北某醫院發生院內感染，新北市民不管是陪病、就醫，受到波及至今總共已有6人。

今天2名醫療機構有關的2人，1人住深坑，陪爸爸到北市醫院看病，另外還有新店1人，因為隔壁病房有確診個案，受到波及傳染。

另外還有公司有關2人，是住在板橋，他的職場在台北某地下街工作，另外還有新莊某電視台工作。

侯友宜說，有兩個感染源不明，都在三重，目前兩個都是男性，正匡列職場交友積極追查感染源。