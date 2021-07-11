三軍總醫院內湖院區黃姓醫師，陳姓病患去年9月因心臟衰竭死亡，家屬認為主治醫師沒有注意監控設備出現警訊，及時給予協助，控告黃姓醫師以及護理師2人過失致死，但士林地檢署偵結，檢察官以家屬當時並未要求司法相驗，遺體並未解剖，沒有其他積極證據能夠釐清責任，予以不起訴處分。

家屬認為，父親住院就裝有心率監測、心顫器且服用自費藥物，後來除去該醫療器材，醫師本應改為其他醫療措施，黃醫師、護理師應該要隨時注意生理監控設備出現的警訊，以及痰液阻塞時，需要給予協助，但去年9月16日陳父晚間因心臟衰竭導致心律不整死亡，家屬不滿死亡證明書上面寫「自然死」，家屬不滿，控告黃姓醫師以及護理師過失致死。

檢察官傳喚黃、被告護理師以及其他醫師，均表示不曾告訴死者家屬「愛莫能助」等語，檢察官更無從認定，醫師以及護理師言行，與病患的死亡有任何因果關係。

另外，病患死亡後並未報請司法相驗，僅以醫師的死亡證明書，就發還遺體交由家屬處理，現已無法實施解剖，無法驗證死亡證明書上「自然死」不實，家屬也說沒有其他證據可供調查，因而認定黃、護理師犯罪嫌疑不足。