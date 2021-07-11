面對8月中旬即將盛開的花蓮赤科山、六十石山金針花海，因今年疫情緊繃，花蓮縣政府傾向不舉辦熱鬧開幕儀式，不過仍將協助兩地農會研議金針花季振興策略，農業處長吳昆儒表示，雖然疫情管制微鬆綁，但在花海期間，將在登山入口路上實施人車管制，也不鼓勵群聚，請遊客出發前務必查詢花海資訊與人流管制上限。

吳昆儒表示，赤科山、六十石山金針種植面積約470公頃，縣府每年留花補助總面積都合計約在71.3公頃；其中，玉里赤科山留花總面積將近45公頃，往年7月底開始有早花、8月中盛開，遊客紛至賞花，是花蓮南區著要的觀光盛事，面對新冠肺炎疫情三級警戒仍持續，稍早已邀玉溪地區農會總幹事蔡宗翰、富里鄉農會總幹事張素華，以及金針農友等人，在防疫前提下，共同研議金針花季振興策略。

吳昆儒說，山區民宿容留人數比照疫情指揮中心微解封規範，至於上山人數，也參照農委會1人約3公尺面積，換言之金針山栽種面積來推算最大賞花人數，同時也將研擬於上山路口處進行總人數流量管制。

他說，因為疫情影響，民眾大多仍居家防疫，減少外出，從疫情期間蔬菜箱熱賣就能發現，後疫情時代農產品銷售已隨之轉型，花蓮金針花季也面臨轉型的必要，未來將協助社區組合山上農家特色農產品或體驗遊程，創造故事性行銷，增加農家收入，以期回饋社區建設及整體營運。

根據當地民宿業表示，微解封消息一出，已有遊客透過網路、電話來詢問「花開了沒？」但多數仍止於詢問未訂房，往年山區民宿直到8月中後，花季盛開，才開始在假日有滿房的盛況，但今年因疫情，暑假旅遊旺季恐泡湯了，但多數業者仍表示疫情持續嚴峻，會遵循相關規範，畢竟花季每年都有，同時也將和當地農會合作推出農村金針花農產品，盼貼補農民收入。