為保障赴疫情熱區及三級警戒區域就讀學子的安全，金門縣政府今(11)日宣布，下周末起將為金門籍18歲以上赴台就學學生施打疫苗，並於7月14日起接受預約，媒體問到，台灣本島18歲以上學生是否也會開放接種？

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，為了照顧醫療資源相對缺乏的離島，金門目前配送的疫苗量是足夠的，只要地方能夠有效運用分配到的疫苗都尊重。

但對於是否開放給本島18歲以上學生接種則未回應。