比照金門開放18歲以上打疫苗？陳時中說話了 14:592021/07/11 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門縣政府今日宣布，下周末起將為18歲以上赴台就學學生施打疫苗，對此陳時中並未正面回應，僅表示尊重地方有效運用疫苗。（圖／示意圖，達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為保障赴疫情熱區及三級警戒區域就讀學子的安全，金門縣政府今(11)日宣布，下周末起將為金門籍18歲以上赴台就學學生施打疫苗，並於7月14日起接受預約，媒體問到，台灣本島18歲以上學生是否也會開放接種？ 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，為了照顧醫療資源相對缺乏的離島，金門目前配送的疫苗量是足夠的，只要地方能夠有效運用分配到的疫苗都尊重。 但對於是否開放給本島18歲以上學生接種則未回應。 嬰幼兒染疫比例高？幼教業者要求指揮中心釐清 別誤導 愛紗被問「不回日本打疫苗嗎」 本人親解原因 #18歲 #台灣本島 #金門 #學生 #接種 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 直播》傳台積電、鴻海簽訂BNT疫苗合約 陳時中最新說明 13:382021/07/11 生活 練鴻慶快評》全台逆時中 11:182021/07/11 快評 超羨慕！金門18歲以上到本島就學下周開放打疫苗 13:142021/07/11 生活 雙北帶頭逆時中本島縣市全跟進 綠委：跟颱風假放不放一樣兩難 12:552021/07/11 政治 幾乎全台都逆時中 侯友宜：有損公信力 11:192021/07/11 政治 台南施打免預約 協進國小擠爆引民怨 04:102021/07/11 地方新聞 中職》憂台疫情返鄉打疫苗 傑斯不排除在墨聯投球 10:512021/07/11 體育 保護長者 雲林爭取社照人員打疫苗 04:102021/07/11 地方新聞 力挺陳時中到底 管碧玲用8字形容3＋11引眾怒臉書遭灌爆 04:332021/07/11 生活 坦言5年來沒喜歡過侯友宜 媒體人：這60天真的對他改觀了 11:432021/07/11 政治 金門也轉彎「餐飲業禁內用」全台只剩澎湖放行 12:462021/07/11 生活 生活熱門新聞 全時勞工1萬元生活補貼明起申請 9大Q＆A一次看 - 生活 好市多買滿福堡她嗨喊比麥當勞原版大2倍 照片曝光2萬人笑翻：天才 - 生活 力挺陳時中到底 管碧玲用8字形容3＋11引眾怒臉書遭灌爆 - 生活 B群絕不要這個時間吃 1張表看保健食品最佳服用時段 - 生活 彰化今增1確診 病毒量超高 曾跨3縣市活動 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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