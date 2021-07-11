中國汽車工業協會9日發佈的數據顯示，儘管受到晶片短缺、原材料價格上漲等不利因素影響，6月大陸汽車產銷與上月、上年同期相比都下降，但新能源汽車、汽車出口依然保持強勁上漲勢頭，銷量雙雙刷新歷史記錄。其中新能源汽車產銷121.5萬輛與120.6萬輛，年增率都達到2倍之多。
據《人民日報》海外網引述統計指出，大陸上半年全國乘用車完成銷售1000.7萬輛，年增率27％。其中大陸品牌乘用車銷量為419.8萬輛，年增率46.8％，市佔率為42％，較上年同期上升5.7個百分點。
同時統計也顯示，今年上半年，全大陸的汽車產銷分別完成1256.9萬輛、1289.1萬輛，年增率分別是24.2％和25.6％。其中，新能源汽車產銷121.5萬輛與120.6萬輛，年增率都達到2倍之多。
在新能源汽車主要品種中，純電動汽車產銷分別完成102.2萬輛、100.5萬輛，年增率分別為2.3倍、2.2倍。在出口方面，6月汽車出口15.8萬輛，單月增長5％，年增1.5倍，同時1到6月的汽車企業出口82.8萬輛，年增1.1倍。
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