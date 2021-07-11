微解封在即，台南市政府觀旅局管轄的關子嶺水火同源同一時間內最高限100人進入。（張毓翎攝）

疫情趨緩，台南市著名旅遊景點關子嶺風景區內的寶泉公園、水火同源及登山步道，13日起開放遊客進入，休憩景點適度開放，但溫泉區的訂房率仍未見起色。「大家心裡還是壓力很大！」關子嶺統茂溫泉會館總監顏恆通指出，民眾悶太久，大多有想出門透透氣的心，但出遊玩樂的心卻不敢有，正值三級警戒，住客仍在觀望疫情發展。

微解封在即，台南市政府觀旅局管轄的關子嶺水火同源、寶泉公園同一時間內最高限100人進入；另，嘉義林管處管轄的關仔嶺大凍山步道也均開放，這周末路上經過的汽車、重機，跟前幾周相比些許增加，周邊停車場也能看到零星車輛。

「不能內用真的是個問題…」有民宿業者說，夏天本來就是溫泉業的超級淡季，關子嶺周邊道路有許多甕仔雞餐飲店，但微解封後仍無法內用，用餐遊客減少，勢必衝擊觀光，至今不論民宿或餐飲業者幾乎都在燒老本，努力苦撐。

隨著本土疫情爆發後，統茂溫泉會館5月14日起自主休館，直到中央宣布部分場域可有條件適度放寬後，預計13日開始接受訂房，但餐廳、大眾池和游泳池依舊維持不開放。顏恆通指出，近來接到詢問電話居多，如餐廳何時內用等，但訂房部分較少。

顏恆通說，微解封後，關子嶺的休憩景點人潮一定會增加，但旅客可能大多是走馬看花，到大仙寺或碧雲寺拜拜或是去戶外走走踏青，短暫停留一下，如果要住宿玩個2天1夜，心裡難免還是有疑慮。他認為，住房率提升唯一可能，仍要等降二級並開放餐飲內用才有機會。