【愛傳媒陳朝平專欄】新冠疫情，三級警戒，百業蕭條，唯獨訂單外送服務業者如Food panda、Uber Eats，商機大發。

客戶只需「宅坐」家中，瀏覽美食或其他物件，上網點擊欲購買的品項、數量、輸入支付帳號、交貨時間、地點等資料，不久，採購的美食和物件便送達指定的地點了！

想想，外送服務業者的「預約系統」和「疫苗接種預約系統」有甚麼不一樣嗎？外送服務的預約系統，牽涉的商家、品項、價格、數量，行動支付帳號、送貨地點、時間等選項，遠比疫苗接種預約系統要來得複雜，為什麼外送服務系統能處理這般複雜的「預約事項」，天才開發出來的疫苗接種預約系統，卻只能做半套？

疫苗接種預約系統為什麼不能像Foodpanda那樣高效又Friendly？關鍵是：訂單外送服務的預約系統，有源源不斷的供給方，疫苗接種預約系統，根本沒有供給方！

唐鳳難為無米之炊，還要搽脂抹粉為蔡蘇政權遮羞遮醜，說真格的，我還蠻同情唐鳳姪女的！

上網台北市疫苗接種預約系統，成功預約，有感而發。台北市的預約系統不是唐鳳開發的，一樣能運行，雖然有些卡卡。

作者為資深媒體人

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