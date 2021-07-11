7月5日工程人員使用數台怪手進行清整時，不慎破壞到建築物本體，現場留有許多廢棄物。（陳彩玲攝）

基隆市港務分公司員工宿舍「惠明新村」長年閒置，近日將拆除改建為停車場，解決附近居民停車問題，但有文資團體認為建物具文化價值，提報申請為文化資產，市府緊急列為暫定古蹟，目前正進行評估。

惠明新村位於暖暖區碇內市中心，先前是基隆港務公司員工宿舍，2015年最後一戶搬離後，荒廢至今，建物斑駁老舊，長期閒置如同鬼屋，不少民眾夜晚行經心裡都會覺得毛毛的，在地居民盼能改建或活化，直到去年12月港公司決定拆除設置停車場，並取得開發執照，今年6月建物外圍搭設防塵圍欄，準備進行拆除作業。

港務分公司表示，為活化資產，集結市政府、當地里民的建議和需求後，決定將建物拆除，短期規畫設置平面停車場，紓解當地停車不足的困擾，目前已有業者表示有意願經營停車場業務，後續將辦理公開招商，不僅能解決景觀、環境問題，未來也能進一步規畫使用。

但在動工前，有文資團體認為眷舍具文化價值，6月中旬向文化局提報申請為文化資產，據了解，7月5日工程人員使用數台怪手進行清整時，不慎破壞到建築物本體，現場留有許多廢棄物，文化局接獲民眾陳情，要求港公司停工，並立即將現址公告為「暫定古蹟」，同步啟動文資審議程序，7月9日由文資委員到場進行評估，近期送文資審議大會。

市議員林旻勳指出，惠明新村已荒廢許久，港公司好不容易決定改建為停車場，解決在地停車問題，希望文資委員能加速審查，將具文化價值的區域保留，不具價值的進行開發，他說，無論最終結果為何都予以尊重，只希望這一片舊眷舍不要再閒置，能有效利用。