受Delta變種新冠病毒入侵影響，印尼疫情爆炸，雅加達已經連續4座新冠專用墓地大爆滿，工作人員加快開挖第5座墓地好讓死者安息。

受Delta變種新冠病毒入侵影響，印尼疫情爆炸，上周單日病歿人數飆破千人，雅加達已經連續4座新冠專用墓地大爆滿，工作人員加快開挖第5座墓地好讓死者安息，不過成排的「墳坑」空拍畫面也相當駭人。

印尼疫情失控，據Worldometer網站統計，近期印尼每日新增確診人數、病歿人數屢創新高，8日創下單日新增3萬8391人確診紀錄，7日死亡人數飆至1040人同樣創紀錄，自5日以來，每日死亡人數都超過500人，至今已有249萬人染疫、6.5萬人死亡。

路透社報導，雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）指出，自5月以來雅加達單日下葬人數已成長10倍，數據顯示，5月平均每日下葬人數為17人，6月已經成長至105人，3日雅加達的下葬人數已來到392人。

當地5座專門用來容納新冠死者的墓地中，已經有4座滿位，空拍畫面顯示，挖土機持續開挖、擴大第5座墓地的容納範圍，挖除預定墓地的土堆，好讓更多新冠死者安息。救護車日以繼夜送來一具具遺體，全身穿戴完整防護衣的工作人將棺木下葬，放眼望去，一排又一排的「墳坑」，令人不寒而慄。

受Delta變種新冠病毒入侵影響，印尼疫情爆炸，雅加達已經連續4座新冠專用墓地大爆滿，工作人員加快開挖第5座墓地好讓死者安息。（圖／路透社）

新加坡「亞洲新聞台」（Channel News Asia）分析，印尼此波疫情如此嚴重主要在於5月中的開齋節（Idul Fitri），即便政府祭出旅行禁令及限制觀光景點群聚，民眾仍前仆後繼返鄉。

印尼政府原本依去年的經驗估算，開齋節後病例可能暴增60-70%，因此提前備妥7萬2000張病床及7500張加護病床，不料此波疫情竟比去年更嚴重，全國許多地方病例暴增200%，就連負責執行防疫緊急措施的海洋事務統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Panjaitan）1日都坦言，沒預想到病例會暴增這麼多。

除了民眾防疫意識鬆懈以外，印尼專家認為，今年疫情特別嚴重也是因為Delta病毒入侵，印尼醫師會抗疫小組主席祖拜里（Zubairi Djoerban）分析，「這也是為什麼現在所有醫院都滿了。」