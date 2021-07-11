國內疫苗荒何時有解？歐美各國陸續解封，留學生們也將再度前往異國求學，但擔憂出國才施打，缺乏保護力，家長紛紛向民代求情，盼留學生也能優先打疫苗。國民黨立委陳以信表示，他已接獲多起陳情，呼籲政府設立專案讓暑假出國的台灣留學生先打疫苗。

陳以信表示，到美國留學的學生，或許馬上就能到超市打，「只是會擔心一旦有狀況，沒家人能在旁照顧，到英國的，就可能要等上一段時間，因為要先能加入當地NHS系統，還要登記GP，之前還得銀行戶頭先開成功，要能排上打疫苗，可能真要花上一段時間，這樣就會冒上很大染疫風險。」

陳以信表示，其他國家狀況都有不同，「台灣留學生出國唸書，語言與生活壓力已經很大，現在還面臨沒疫苗可打，到當地後還得冒更多群聚風險，申辦各種文件後再打疫苗，風險真是難以預測。」

陳以信表示，如果真的因為沒能先打疫苗，出國書還沒唸到就先染疫，這不是得不償失？「更不要說如果有個三長兩短，叫人在台灣的家長怎麼辦。」陳以信表示，他會發函教育部與指揮中心，儘速研議安排。