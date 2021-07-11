新竹縣11日新增一名長照機構確診者，為台大竹東分院附設護理之家90多歲男性住民，為案15348，7月10日因發燒，第6度採檢確診，收治於負壓隔離病房治療，匡列接觸者33人，並擴大採檢75人，其中66人為陰性，其餘9人採檢結果尚未出爐。

新竹縣長照機構群聚案自6月10日爆發，案15348當時被匡列為接觸者，均1人1室隔離，並於6月10、17、23日3度採檢為陰性，23日解除隔離後，案15348也在獨立病房自主健康管理。

新竹縣長楊文科表示，該案為5月初在醫院治療後，住進護理之家。後續在自主健康管理期滿後，6月29日第4度採檢陰性，30日同機構全部住民居家隔離、自主健康管理期滿，而轉回機構住房，並由自聘看護照顧，7月7日第5度採檢仍為陰性，未料10日發燒，採檢卻確診。

該案在6月30日至7月10日轉回機構病房期間，匡列接觸者33人，自聘康護列居家隔離，案15348均在機構和醫院病房，無公共場所活動史。為慎重起見，10日起擴大採檢機構內照服員、護理人員、工作人員、清潔人員、住民等75人，其中66人為陰性，其他9人尚待採檢結果，環境採檢為陰性。

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