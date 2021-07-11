永齡基金會、台積電傳出買到BNT疫苗的好消息，衛福部長陳時中今天對此仍不願證實，僅指出一切程序都在進行中，現階段就是靜待好結果，外界若有太多的揣測都無助於簽約進行。

國際間對BNT疫苗的使用政策逐漸鬆綁，疫苗在2到8度的環境中可存放天數，從原先規定的5天，延長至30天，陳時中今天指出，隨著疫苗使用時間的拉長，更多科學研究的證實，BNT疫苗存放的時間確實可能放寬。

陳時中指出，目前BNT疫苗在零下70度的環境可放半年，2到8度的環境中可放5天，這對國內大規模施打有一定的限制，若能放寬至30天，將有利將來的接種。

此外，目前全球僅有BNT疫苗被證實可提供12至18歲青年接種，陳時中指出，指揮中心會隨時追蹤國際研究，若到時候仍只有BNT疫苗能供青年接種，會保留一部分的BNT疫苗給12至18歲族群施打。

目前我國共取得330萬劑莫德納疫苗，共施打近半，陳時中說，後續的疫苗分配會以先讓特殊族群完成兩劑施打，對象包含醫護人員、飛行員、孕婦，其餘的後續才會開放，但目前的接種大方向還是以大規模施打第一劑為主。