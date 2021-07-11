劉詩詩、吳奇隆是演藝圈著名的模範夫妻檔，小倆口在2015年結婚，並在前年生下兒子「步步」，幸福組成一家三口，而總是對私生活低調的吳奇隆，近期則在陸綜罕見分享當爸日常，吳奇隆表示自己每天都會接送兒子上下學，雖然時間因此受限制，不過吳奇隆仍樂在其中，字裡行間滿是爸爸經。

吳奇隆是著名的寵妻魔人，自從嬌妻劉詩詩懷孕、生產到坐月子，吳奇隆都陪在老婆身邊，而吳奇隆升格當爸後依舊暖心，他在陸綜《追星星的人》就分享，他每天早上、下午都會親自接送兒子上、下課。

雖然吳奇隆不禁感嘆，生活上許多時間都因此受限制「要出去又跑不遠」，不過當奶爸的吳奇隆仍樂在其中：「沒事，我還是可以找出時間來」，男神分享的爸爸經相當暖心。

吳奇隆罕見分享育兒生活。（圖／取材自中國浙江衛視官方頻道 Youtube）

吳奇隆在陸綜《追星星的人》透露，他每天都會接送兒子上下學。（圖／本報系資料照片）

除了吳奇隆，劉詩詩在日前接受陸媒專訪、分享育兒生活時，劉詩詩則用「甜蜜」這2字來總結升格當人母的心得，劉詩詩也提到，當2歲兒子步步跌倒受傷時，她會靜下心來告訴兒子「這樣磕著是不是痛痛？」劉詩詩認為，跌倒在所難免，但主要是讓孩子學會避免和應對處理，因此，她教步步學會面對，而不是小孩跌倒後，就急著把東西移走，劉詩詩噴母愛說：「他終究要面對的，不能說把路障都掃清了」，也讓外界見識到，女神育兒很有自己的想法，不會過度寵養孩子。