獨/萬華冷氣師傅拆卸作業 男竊賊闖阿公店行竊得手3萬元

北市一名從事冷氣裝修的詹先生，10日下午3點左右，到萬華西園路一段212巷裡，一家即將歇業的阿公店，進行店內拆卸的冷氣工程。到樓上作業時，詹先生將隨身包包放置在一樓桌上，竟沒想到遭一名年約50多歲男子闖入，行竊得手3萬元現金。對此，萬華龍山所所長回應了。

萬華西園路一段巷弄裡，一家將歇業的阿公店驚傳遭竊賊闖入。（照片/民眾提供）

詹先生表示，昨天（10日）下午3點到阿公店拆冷氣，因該地為疫情重災區，街上幾乎沒人，當時沒多想，就將隨身包包放在一樓桌上，自己和另一位同事在樓上工作，回頭時，卻發現包包內，客戶所交付的工程款3萬元現金，及要報稅的2個月發票竟然不翼而飛，詹當下立刻報警。

詹先生現金3萬遭行竊，警方獲報立即到場調閱監視器。（照片/民眾提供）

開業水電行的詹老闆苦嘆，本身是萬華在地人，現在到哪做事都會被排擠，只能在當地賺點工程錢，而疫情嚴峻生活很困難，自己還有3個小孩要養，小偷錢拿走就算了，要給會計報稅的2個月發票不見，現在不知道該怎麼辦。

事發後，詹先生也在臉書無奈透露，來阿公店偷東西是什麼心態，3、4萬奶粉錢沒了。（照片/民眾提供）

萬華龍山所所長周復原接受《中時新聞網》電訪表示，經調閱監視器循線追查，目前已掌握該名涉案男子身分的車牌，是一名住在新北市、年約50多歲男子。案發時，該名男子身穿白色襯衫、搭配牛仔褲，頭戴黑色安全帽及口罩，先將機車停在阿公店對面，假借到店內詢問事情，發現桌上有包包，趁著四下無人立刻順手牽羊，隨即騎車逃逸，目前警方已受理民眾報案，也將傳喚該男到案說明。