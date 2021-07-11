前彰化縣長卓伯源沉寂6年，11日宣布要參選國民黨主席，並強調絕對專職，不參選2024年總統、立委選舉，他說這是勇敢承擔的決定，民進黨執政造成全面腐敗，但國民黨也沒有提升，失去制衡的力量，再走舊的道路看不到希望，他以黨主席「新人」之姿，希望締造新的未來。

卓伯源指出，當前民進黨的防疫讓人搖頭，在國際上也是末段班，疫情造成民生凋敝，店家關門，民生應該免於恐懼，但民進黨執政獨大，造成了腐敗，社會對立，貧富差距非常嚴重。

卓伯源表示，美國白宮安全會議亞太總監伯坎，6日已經明確表態美國立場不支持台獨，日本關係協會會長邱義仁4日接受前總統陳水扁廣播專訪也指出，當前國際局勢，台灣要宣布獨立不是台灣人自己可以決定，都意味台獨神話破滅。強調和平是最重要，經濟學人已經指出台灣處於最危險的地方，「民生絕對是我們的重中之重」。

卓伯源也指出，民進黨讓台灣處於危險處境，國民黨也沒有提升，失去制衡的力量，兩岸和平交流，在馬英九總統時代達到了高峰，他要重建國民黨道德標準，找回尊嚴，兩岸要回到「九二共識一中各表」，進行和平對話與協商，才是台灣的康莊大道。

卓伯源指出，當前國民黨看不到團結的力量，目前的領導者沒有重視中華民國這塊憲法招牌，丟掉兩岸和平的基礎九二共識，國民黨的黨魂逐漸被淡化，缺乏在野監督的力量，讓黨員看不到中心目標，忽視國民黨的存在。

受疫情影響，國民黨主席選舉延期，除了江啟臣積極拚連任，有志之士不少，卓伯源拋出了一個新的參選震撼彈，他說目前看到要參選，都是曾經擔任過主席，他是「新人」，希望以新人締造國民黨新的未來。

卓伯源政治歷練從基層打起，擔任過兩任議員、兩屆立委、副縣長、兩任縣長。這次表態參選黨主席，各界驚訝，但也不太意外，擔任彰化縣長時期提拔兩位副縣長林田富、柯呈枋，都已經回鍋再回彰化縣政府團隊擔任副縣長、勞工處長一職，鴨子划水早已積極布局。