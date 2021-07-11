《俗女養成記2》家人篇預告主角楊麗音、于子育有火藥味。 (華視、CATCHPLAY提供)

《俗女養成記2》即將於父親節上檔。 (華視、CATCHPLAY提供)

台式新喜劇《俗女養成記2》即將於父親節8月8日上檔，疫情三級警戒已近兩個月，演員們談起居家防疫生活，「婆婆」楊麗音透露其實很忙，每天都在張羅一家人的食物，還要幫兩個家裡的老奶奶拿藥和安排看診，她感嘆：「時間仍是不夠用啦！」這段時間她和鍾欣凌等一群好姊妹，也特別拍攝「當婆婆遇到阿嬤」系列防疫影片教導長輩們正確戴口罩、安全買菜等觀念，更邀集謝盈萱、吳慷仁、邱澤等大咖客串，楊麗音表示收到很多迴響，也希望系列影片能為防疫盡一份心力。

劇中父子檔的夏靖庭、陳竹昇在居家防疫的日子，廚藝都大爆發，夏靖庭成了「麵點王」幫家人親手做饅頭、燒餅等麵點買滿足一家人的口福，他透露當初是因為擔心從大陸來台生活的老婆不習慣台灣飲食，就學點麵食料理做給她吃，防疫在家的時間長了，比較不懂和孩子們玩的他，就改用做麵點和孩子們互動，「沒想到小孩子很愛吃，尤其是燒餅、烤餅和夾餡料的滿福堡，怕他們吃膩也要一直換點不同花樣」，看著家人們吃得開心讓他相當滿足。

陳竹昇則自稱是孩子們的「營養午餐供應者」，他說：「疫情警戒剛開始，孩子們都要視訊上課，午餐時間我就會送上營養午餐，中間休息時間還會送上爆米花、炸薯條等點心」，他認為做菜是一件很療癒的事，尤其在疫情期間是打發時間與和家人建立好關係的活動，並透露這些日子難得在家裡靜下心來，和家人相處時間變多也算是另一種收穫。

而談到了未來如果疫情解封後，第一時間最想要去做的事情，楊麗音透露想去露營，帶小孩出門走走看看。而老家在南部的于子育，因為疫情的關係，好久沒有回家看媽媽了，她說：「我大部分的家人都在高雄，朋友們是在台南，會想開車回南部來一趟旅行。」陳竹昇則很實際地回應說：「一解封我可能就馬上就被抓回去開工拍戲了」，透露因疫情累積下來工作量相當地多。

《俗女養成記2》前兩支《芭樂篇》、《青春篇》預告釋出後廣受喜愛，臉書觸及人次超過200萬人次，10日晚間6點正式推出以金德興中藥行陳家父子、婆媳為主的《家人篇》預告，在第一季中婆婆陳李月英(楊麗音飾演)與媳婦吳秀琴(于子育飾演)，就經常為了陳嘉玲的各種教養問題爭論不休，這次曝光預告中兩人疑似為了金德興中藥行的頭家之位產生了歧見，搞笑逗趣引用經典台劇《台灣龍捲風》中方岑飾演葉美琪的招牌台詞「甘安捏」、「嚴格來說」來鬥嘴，媳婦認為店早晚都是自己老公會繼承，婆婆則是認為阿公退休全家人可能會喝西北風，讓人十分好奇第二季金德興的頭家真要換人做做看？ 陳家人是否又會面臨什麼家庭革命呢？

回憶這場劇中劇橋段的拍攝，于子育透露該場戲排了很久，因為拍攝運鏡方式幾乎是一鏡到底，要用一種不太看人的演出方式來講話，她笑說：「我們現場都很努力在憋笑，不管是正式演出，或是拍攝休息時間，大家都用那兩句台詞來接話相當有趣」，像是只是休息時間被問是否要吃飯，有人也會當場葉美琪上身地說：「嚴格來說，我現在還不餓等一下再吃」，拍攝現場氣氛歡樂十足。在第一季的演出中，于子育的台語讓人相當驚艷，很難相信她本來是不會說台語的，她將一切歸功於她的台語老師陳竹昇的教導，經常是一句一句把台詞錄下來給她學習，而第二季陳竹昇同樣也會在現場給予指導，非常地貼心。

《俗女養成記2》由原班人馬回歸演出，將於父親節8月8日起每周日晚間9點於華視與CATCHPLAY＋影音平台正式推出。