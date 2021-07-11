台灣本土疫情5月失守，外界幾乎認為破口就是3+11的邊境政策，民進黨立委管碧玲為此力挺衛福部長陳時中，在臉書稱3+11決策「只是輸一次小戰役」，雖然後來管碧玲改成只輸過一次戰役，但已引發外界爭議，對此，國民黨青年部主任陳冠安痛批，管碧玲可以有點人性嗎？不要為了護航陳時中，眼中只有黨意，而沒有人民。

陳冠安今（11日）在臉書發文表示，因為3+11防疫破口，造成全國700多人不幸逝世，15000多人確診，經濟生活家計影響難以估算，光紓困就要發數千億的公帑，全台被連累，然後管碧玲現在想的還是「只輸了一場小戰役」？

對於管碧玲稱，台灣疫苗覆蓋率低，卻因為控制疫情能力強，疫情以最快的速度趨緩，陳冠安請問，疫苗覆蓋率是誰造成的？就是東卡西把人民身家安全拿來賭的民進黨；陳並問，疫情控制能力強是誰的功勞？絕對是人民齊心抗疫，捐物資守規則的功勞，而不是入境普篩慢半拍、混亂解封政策被地方縣市抵制，只想收割人民苦勞的民進黨。

陳冠安稱，防疫要靠科學，全世界都在追求群體免疫，結果管碧玲居然說可以用政府的控制能力達到群體免疫的效果？這不就跟屏東縣長潘孟安說防疫可以靠正直抗體一樣失智？不過起碼管碧玲起碼認知到民進黨在3+11的政策是輸的、是錯誤的，這比很多現在還在凹防疫破口不是3+11的綠營人士、側翼已經是跨出很大的一步。

此外，陳冠安提醒，陳時中跟3+11的責任不是一句「只是打輸一場戰役」就可以輕描淡寫；管碧玲的錯誤也不是戰役、戰爭的詞彙使用而已，為錯誤的人護航，不憐憫往生、確診、受到影響的百姓，而只同情陳時中，眼裡只有黨沒有人民，才是真正要道歉的部分！

管碧玲對於「只輸過一次小戰役」用語引發外界爭議，也在臉書發文表示，相對於全場戰爭，每一個戰役相對稱「小」，但是，用詞產生語病了，深感抱歉，自己更正了，就直接改用「戰爭」與「戰役」區分！