新冠疫情未歇，催化檢測需求活絡發燒。普生（4117）在印尼、巴基斯坦、台灣等地區對於RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑檢測等產品訂單需求拉升下，6月營收月增29.17％；上半年營收3.2億元，年成長93.77％，創歷年同期新高。

普生表示，目前觀察東南亞、台灣地區對PCR核酸試劑產品仍保持良好訂單需求，其次隨著各國皆積極加速疫苗接種進度，有望進一步帶動ELISA血清抗體試劑接單表現，加上公司加緊腳步投入專業型與居家型抗原快篩試劑申請認證，以期接續堆疊未來營運良好成長引擎。

普生擁有齊全新冠肺炎試劑檢測產品線，並持續投入新款試劑產品研發、申請認證等規劃；以齊全新冠肺炎試劑產品線、多管齊下業務布局策略，開拓各國新冠肺炎試劑產品需求。

普生指出，近期東南亞、台灣地區疫情加劇升溫同步帶動新冠肺炎試劑相關產品急單需求，進一步推升整體接單表現，公司亦持續嚴謹調配原料採購供應、旗下竹科廠良好生產出貨排程，以及時因應急迫訂單需求，營運動能良好推進。

此外，目前台灣防疫監控下，檢測量能供需缺口告急，普生除已完成研發專業型抗原快篩試劑臨床收案並提供台灣衛福部進行送件申請專案製造，亦同步全力進行居家型抗原快篩試劑產品臨床收案件數；待完成衛福部規範臨床收案件數將以最快時間進行送件申請作業。