勇士球星小阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.)不幸整個球季報銷了，勇士球團宣布他在11日對戰馬林魚的時候受傷，右膝十字韌帶撕裂，本季確定無法返回。5局下，小阿庫尼亞在右外野跳躍接球失敗，著地時不慎受傷。他倒地無法起身，兩眼含淚被車子載出場，讓大家都非常難過。最終勇士5-4獲勝。

Ronald Acuña Jr. has to be carted off the field after suffering an injury to his right knee or leg. pic.twitter.com/mXrjIBAs6V — Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) July 10 2021

小阿庫尼亞是本季表現最好的國聯打者之一，累積24轟、52打點、0.283打擊率、0.990攻擊指數，高票入選明星賽先發外野手。他亦是有名的快腿，拿過一季盜壘王，這次是在行進中接球受傷，也表示今年無緣明星賽。

馬林魚奇松(Jazz Chisholm)當時擊出一支深遠右外野飛球，小阿庫尼亞衝刺跳接之後撞到全壘打牆，然後倒地不起。從重播看來，小阿庫尼亞是在跳接著地的那一瞬間受到傷害，才失衡撞上圍牆。奇松當時剛剛衝過一壘，再加足馬力直衝本壘成功，紀錄上是一支場內全壘打。

勇士先發投手佛萊德(Max Fried)非常痛心，「你絕不會想看到隊友拚命守備而受傷，顯然他承受很大痛苦，非常不幸我們失去最好的隊友，但我們仍必須專注在手邊的任務。」在那一球之後，佛萊德被連敲3支安打都沒有掉分，幫助勇士守下勝利。

在受傷之前，小阿庫尼亞是國聯MVP的熱門人選，僅次於大都會王牌投手迪葛朗( Jacob deGrom)、教士隊小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)。受傷始終是球員追逐MVP最大的變數。