中央流行疫情指揮中心日前宣布餐飲業自13日起有條件開放內用，但全國有21個縣市先後宣布「禁止內用」，對此，草屯療養院精神科醫師沈政男在臉書直指，中央自廢武功，讓地方各行其是，而原本準備解封的縮了回去，是劣幣驅逐良幣；他也直言解封跟防疫一樣，都需要智慧與勇氣，這樣的結果，也凸顯了防疫的本質就是政治，大家都深怕被民意究責。

沈政男在自己臉書提到，原本準備微解封來開放餐廳內用的幾個縣市，紛紛縮回去了，好像颱風假一樣，原本說不放的人，一看到其他人都放，在劣幣驅逐良幣之下，也只好跟著放了。」

他認為，疫情只是隱喻，從中可以看出這個地方的人們怎麼處理公共議題、如何面對災難到來，以及最重要的，群體的凝聚力、溝通力與應變力。可惜，結果是：不過爾爾！

沈政男指出，關於微解封，現在的狀況是，中央自廢武功，讓地方各行其是，而各縣市本質上就是憑著直覺與個人經驗來辦事了。其實，現在那些縣市不開放內用的理由是還有感染黑數，但，兩周後還會遇到別的理由啦，如：「疫苗沒打到六、七成，不安全」之類，屆時還是會左右為難。

他也直指核心：解封跟防疫一樣，都需要智慧與勇氣。

而對台北新長柯文哲在北市疫情指揮中心記者會上指出，韓國最近解封，結果三天以後確診暴增，於是又升回四級，意思是解封很危險。沈政男也指出矛盾處，「開放三天，病毒根本還沒複製，確診暴增與解封無關啦」，並且強調，如果有「打了疫苗就安全」的心態，照樣新增數會飆高。