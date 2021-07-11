台南市政府11日舉行一級指揮中心防疫會議，針對市府研發的「台南打疫苗」Line系統，以及唐鳳政委推出的「疫苗施打意願登記與預約系統」做相關討論。市長黃偉哲提醒，市民意願登記的數量，將影響中央撥配地方的疫苗數量，請符合第6、8、9、10類資格的台南市民，盡快於12日下午5時前進入1922.gov.tw系統登記第一波疫苗。

黃偉哲強調，市民可透過該系統選擇要施打莫德納或AZ疫苗的意願，也可2種疫苗都勾選；但若民眾未上系統登記，中央就不會主動配發疫苗數量給地方，因此請市民踴躍登記。

市府研考會主委戴偉峻也說，政委唐鳳推出的「疫苗施打意願登記與預約系統」操作簡便，市民先上系統「意願登記」，符合預約資格的民眾會收到1922系統簡訊通知，接著進入「預約接種」階段，最後則是「接種疫苗」。

戴偉峻指出，這波可接受的登記對象主要為「第9類18歲至64歲，患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者」及「第10類50-64歲成人」，但因年齡未設上限，因此先前開放施打的族群包括「第6類」和「第8類」也可登記。

市府衛生局長許以霖表示，目前台南市疫苗施打概況中，「第一劑人口涵蓋率」為14.00％；全市「75歲以上長者疫苗接種率」已達54.5％；全市65至74歲長者疫苗接種率則為30.0％。