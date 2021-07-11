前「4minute」成員泫雅，無論外型還是舞蹈風格都香豔火辣，因而被封為「性感小野馬」，出道多年來累積了大批粉絲，泫雅也經常透過社群分享工作花絮、生活點滴，尤其在離開前東家後，尺度更是不設限，近日又貼出清涼照，休閒裝扮暗藏性感心機，超深V引發網友大暴動。

還是女團成員的泫雅，就因精湛舞蹈能力與鮮明個人特色而特別受到關注，是團內擁有最多SOLO機會與作品的成員，當「4minute」解散後，單飛的泫雅也發展順利，直到2018年她認愛同門師弟E'Dawn (金曉鐘)，寧遭老東家掃地出門也堅持交往，雖初期較為艱難，但泫雅最終度過危機，帶著男友一同向上發展，足見其魅力強大。

泫雅如今堪稱愛情、事業兩得意，且如今更能堅定做自己，不畏輿論壓力，泫雅昨天(7/10)更新了新一波近照，照片中她穿得居家休閒，一件白色寬鬆細肩帶小可愛搭配印花寬鬆長褲，腳下踩著厚底運動鞋，一頭粉色系長捲髮隨興披散，她臉上也畫著同色系淡妝，顯得皮膚格外白皙，模樣相當少女。

而這在家隨手拍系列美照，藏了非常有泫雅風格的心機，就是她的寬鬆細肩帶小可愛，不但開深V，且一開就開到接近肚臍，讓她胸形全被看光光，隨興中嶄露致命性感，引發網友大暴動，直呼泫雅不愧是性感代名詞，真的好會穿搭，身材有夠辣。