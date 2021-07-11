詐騙集團無所不騙，跟上防疫保單潮流瞎編理由騙錢！高市1名74歲傅姓婦人7月1日在家中接到詐騙電話，對方聲稱婦人的防疫保單保險金被提領12萬，要求婦人匯12萬至指定帳戶，若案子偵辦完會歸還24萬，幸好婦人機警，匯款前和女兒通話，孫女的男友也趕回，戳破防疫保單詐術。

三民二分局民族路派出所警方7月1日上午11時30分許，接獲1名女子報案指稱，74歲傅姓母親在家中接到詐騙集團電話，請求警方到府協助，警員江長晏、洪嘉琪趕抵現場後，發現傅姓婦人家門口站了1名陌生的年輕男子，詢問下，得知男子是婦人孫女的男友。

警方進屋後，發現婦人正和詐騙集團通電話，警方將電話接過來聽，表明「我們這裡是派出所」，對方嚇得趕緊掛電話；婦人告知警方，對方聲稱是新光銀行行員，指她的防疫保單保險金被提領，之後就將電話轉給1名自稱是北部警察的男子，男子要求她先匯款12萬元至指定帳戶，若案件確定她的保險金遭他人提領，等案件告一段落後，會一併將24萬元歸還。

婦人半信半疑，所幸匯款前先向女兒告知，警方也及時趕抵，成功阻止婦人匯款，保住保單存款。