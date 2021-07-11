Garmin公司員工染疫，桃園市政府質疑是因為北市沒匡列到確診者家人(案15108)，甚至還到工地上班，北市府副發言人黃瀞瑩則駁斥，案15108在6月28日第一時間匡列後就未上班，因而衍生兩市府隔空交火，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(11)日表示，地方政府因為時間差而有些爭執，做法上都沒有錯，只是講法稍微有誤差。

陳時中表示，整個案子從案15108傳給案15207，案15207再傳給案15245，因此桃園市政府認為，為何案15108已經被確診還去工地上班，為何上班後又沒有被匡列，台北市政府則認為疫調已經做完全，所以雙方才有誤會。

案15108基本上被判定14860的接觸者，因為兩人是夫妻，案14860是在6月29日檢驗陽性，接觸者也有上傳到接觸者追蹤系統，所以6月29日案15108被告知隔離後，6月30電子居隔單也同時開啟，6月30日到7月3日無症狀，7月2日進行接觸者採檢，並於7月4日確診。

陳時中指出，台北市端對於接觸者匡列確實有做，第一時間就有上傳並將其列為居家隔離對象，6月30日電子居隔單就開啟了，因此案15108在6月29日就沒有外出，但爭議在於該案為何6月28日有去上班，但卻沒跟上班地點報告？

陳時中表示，目前傳染期的算法上，假設有症狀，可傳染期為症狀出現日往前推三天，無症狀的感染期則由採檢日開始往前推算3天，換句話說，就是6月29日為可傳染期，6月28日就不是可傳染期，所以可傳染期的相關接觸者就要展開另一波疫調和匡列，也因為可傳染期在6月29日，和6月28日剛好差了一天，也因為6月28日不是可傳染期，也就沒有被匡列的問題。

陳時中指出，這當中牽涉到採檢日、發病日等因素，因此出現北市府認為疫調有做好，桃市府則認為怎麼沒有被告知，雙方在做法上都沒有錯，只是講法稍微有誤差，雙方因為時間差而有爭執，希望大家可以互相體諒，並思考如何將跨區聯繫做得更好。