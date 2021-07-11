台北市11日公布4日至10日最新各行政區確診統計數據，12行政區當中，以萬華新增30例最多，其次是信義區11例。市府進一步說明，信義區確診數飆高，因為發生分租套房類似家戶群聚感染的事件。

北市府今未對外開記者會說明疫情，根據市府統計，4日至10日北市新增66例確診個案，其中以萬華區30例最多，其次是信義區11例、士林區6例、大安區和內湖區各4例、松山區3例，中山區、大同區、文山區各2例，中正區和北投區各1例，南港區未增加。另接觸者居家隔離管理人數，統計至10日有1023人。

至於信義區確診數飆高原因，市府說明，有民眾前往採檢確診，疫調後發現該民眾住在分租套房，室友經匡列後採檢確診，類似家戶感染的群聚事件，目前持序匡列採檢中。

此外，北市7大醫院10日PCR篩檢1065人，有1人陽性，萬大站和濱江站機動篩檢隊篩檢689人，沒有陽性。

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