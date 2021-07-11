台中市長盧秀燕在疫情指揮中心記者會中表示，台中今天確診新增1人本土、1人境外，至於新社48歲男子已排除確診。中央今天公布的中市本土確診1人就是市府昨天預告的飲料店男員；另新社區48歲男性，經疾管署確認PCR及血清檢驗都是陰性，已排除確診，新社民眾可以稍安心；而新增境外案例為清水區36歲男性，目前住院隔離治療中，並無台中市足跡。

盧秀燕說，中央疫情指揮中心今天公布台中1名本土確診案例，即是市府昨天公布確診案15340北區27歲男性，在飲料店及公共足跡中友百貨等均已停業進行清消。另境外移入案15342，為清水區36歲男性，目前於醫院治療。

盧秀燕指出，台中市府接獲通報有1例彰化確診案例有台中足跡史，7日曾到台中新光三越，市府接獲通知後立即通知新光三越停業，並進行內外清消。感謝彰化縣及時通報，中部地區是共同生活圈，從疫情爆發以來，中部各縣市聯防打擊病毒。

台中市衛生局長曾梓展則指出，針對案15340已匡列接觸者9人居家隔離，包括職場6人、親友3人，9人的PCR採檢均為陰性。台中市府今天上午7時共發出668則簡訊，請足跡重疊民眾自我健康監測2週，如有疑慮，可至台中醫院及中國附醫快篩，如有症狀，速至急診就醫。

曾梓展表示，境外移入的是案15342，為清水區36歲男性在6月8日由杜拜返台入境採檢，並搭乘防疫計程車返回台中市居家檢疫替代所進行檢疫，10日檢驗陽性通報，目前住院隔離治療，無匡列接觸者、也無台中市足跡。